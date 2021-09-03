المصري البورسعيدي يحدد مصير علي ماهر

أكد مصدر مسئول بالنادي المصري أن سيكون هناك جلسة فاصلة ستجمع بين سمير حلبية رئيس النادي وعلي ماهر المدير الفني، لتحديد القرار النهائي بشأن استمراره في منصبه أو الإطاحه به.

وتحدد إنعقاد الجلسة الثنائية بين الطرفين بعد غدا الأحد بمكتب رئيس المصري بالقاهرة لإعلان القرار الأخير.

وشهدت جلسة تصفية الأجواء بين المدير الفني والمهاجم النيجيري اوستن اموتو في حضور وكيله حسام صديق والتي انتهت بمشهد درامتيكي بين الطرفين وكانت سبباً لتعلن عن شرارة الأحداث داخل إدارة النادي عقب تعدد شكاوى غالبية اللاعبين من شكوى عدم المساواه في معاملة المدير الفني مع بعضهم والتفرقة بين نجم وآخر.

يذكر أن إدارة المصري قد أعلنت منذ أيام قليلة عن تجديد عقد علي ماهر لموسم جديد وقد تشهد الساعات المقبلة الجديد داخل النادي البورسعيدي.