النرويج تصادر 100 قطعة أثرية تنتمي للعراق من أحد هواة جمع الآثار

أعلنت الشرطة النرويجية، اليوم الجمعة، إنها صادرت ما يقرب من 100 قطعة أثرية تنتمي للعراق من أحد هواة جمع الآثار.

وأفادت الشرطة، في بيان، وفق ما نقلته صحيفة "ذا لوكال" الأوروبية، بأن المصادرة تشمل ما يُفترض أنه ألواح كتابة مسمارية وأشياء أثرية أخرى من بلاد ما بين النهرين (العراق) وهي قطع مهمة للتراث الثقافي التاريخي العالمي.

وتم مصادرة تلك القطع الأثرية أثناء تفتيش منزل جامع آثار في جنوب شرقي النرويج.

وقدمت العراق طلبًا إلى وزارة الثقافة النرويجية لرد تلك القطع الأثرية، وقالت المدعية العامة ماريا باش: "تم البدء في إجراء الرد، لكن يجب أولا مراجعة الخبراء لتحديد أصل هذه الأشياء ومصداقيتها ويجب على السلطات العراقية توثيق طلبها".