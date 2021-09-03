الإمارات تستعد للإعلان عن 50 مشروعاً استراتيجيا لـ«تسريع النمو الاقتصادي»

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أعلنت الإمارات اليوم الخميس عزمها الإعلان عن 50 مشروعا استراتيجيا وطنيا "للانطلاق لمزيد من التطور وتسريع النمو الاقتصادي"، مشيرة إلى أن هذه المشروعات "تهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي للدولة".

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": نبدأ موسمنا الحكومي الجديد في الإمارات هذا العام بطريقة مختلفة... سنعلن عن 50 مشروعا وطنيا بأبعاد اقتصادية خلال شهر سبتمبر".

وأضاف: "الإمارات لا تملك ترف الوقت ولن تنتظر الظروف العالمية أن تصنع مستقبلها... بل تصنعه بنفسها... البداية 5 سبتمبر".

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في تغريدة على تويتر: "أدعو أبناء الوطن إلى المشاركة في إنجازها (المشروعات) ومضاعفة الجهود لتعزيز المكتسبات والتعامل مع التحديات بإيجابية وتحويلها إلى فرص للابتكار والإبداع".

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات في بيان: "تساهم المشاريع الجديدة في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، الذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة، حيث تستهدف مضاعفة الاستثمارات الخارجية الواردة لدولة الإمارات وترسيخ موقعها كوجهة للمواهب والمستثمرين حول العالم".

وتابع: "ترسّخ المشاريع الميزات التي تجعل من دولة الإمارات وجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات الجديدة في المشاريع الناشئة والفرص الاقتصادية الصاعدة في اقتصادات المعرفة والتكنولوجيا والابتكار".

وأضاف: "تدعم المشاريع موقع الدولة كوجهة عالمية للمواهب والعقول والمبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة، وترسخ مكانتها كمقصد لأصحاب المشاريع الجريئة والباحثين عن مختبر عالمي للإبداع ببيئة حاضنة ممكّنة للمبدعين".

وتشمل المشاريع حزمة مبادرات خاصة برواد الأعمال من أبناء الدولة، وتعزيز الإبداعات والإنتاجات والصناعات المحلية، بالإضافة إلى الإعلان عن مبادرات جديدة في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.