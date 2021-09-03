أشاد الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي بعد التتويج ببطولة الدوري.

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية: من الوارد أن يكون تكتيك كارتيرون لا يشبه الطريقة المعروفة لنادي الزمالك، طريقة الفن والهندسة، ولكنه مدرب رائع يعلم كيف يفوز بالمباريات والبطولات.

وأضاف: كارتيرون مدرب عادل وصاحب شخصية قوية ونجح في السيطرة على الفريق بشكل جيد وهذا ما كنا نحتاجه خلال الفترة الماضية، فهو أيضا رائع في الجانب البدني والمعنوي والنفسي.

واختتم تصريحاته قائلاً : هذا ما كنا نحتاجه من كارتيرون خلال الفترة الماضية، راض تماما عن تجربة كارتيرون وأتمنى أن تكون الأمور أفضل في الموسم الجديد.