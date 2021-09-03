نتفليكس تطلق الإعلان التشويقي لفيلم الأكشن «RED NOTICE»

أطلقت منصة نتفليكس الإعلان التشويقي لفيلم الأكشن "RED NOTICE"، بطولة دوين جونسون "ذا روك"، وريان رينولدز، وجال جادوت، والمقرر عرضه 12 نوفمبر المقبل، من إخراج روسون مارشال ثوربر، وتأليف روسون مارشال ثوربر.

تدور الأحداث حول RED NOTICE الصادرة عن الانتربول وهي تنبيه عالمي لمطاردة أكثر المجرمين المطلوبين في العالم. ولكن عندما تحدث سرقة كبيرة تجمع بين كبير المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (دوين جونسون) مع اثنين من المجرمين المخضرمين (جادوت ، رينولدز) ، فعندها فيحدث العديد من الأحداث والمغامرات الغير متوقعة.

وحين تصدر RED NOTICE من الإنتربول – وهي أعلى مذكرة دولية تصدر للقبض على المجرمين الأخطر في العالم، يتولى أبرز محققي مكتب التحقيقات الفيدرالية John Hartley (يقوم بدوره النجم "دوين جونسون") القضية.

أثناء عملية المطاردة التي ينطلق بها، يجد نفسه في وسط عملية سطو خطيرة تضطره إلى التعاون مع اكثر محتال في العالم Nolan Booth (يقوم بالدور "ريان رينولدز") للقبض على سارقة الأعمال الفنية الأخطر في العالم “The Bishop” (تقوم بالدور "جال جادوت").

ينطلق الثلاثي في مغامرة مثيرة في أماكن مختلفة حول العالم، بدءاً من صالة رقص، إلى سجن منعزل، ثم غابة، والأسوأ بالنسبة لهم جميعاً، صحبة بعضهم البعض.

https://www.youtube.com/watch?v=T6l3mM7AWew