أعلنت مصادر رسمية صينية، اليوم الجمعة، أن الصين تخطط لإطلاق 36 قمرا صناعيا إلى مدار الأرض المنخفض لجمع البيانات عن الكوارث الطبيعية المحتملة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية عن المصادر قولها، إن الكشف الرسمي عن برنامج إطلاق شبكة الأقمار الصناعية جرى في مدينة وينتشانج الفضائية في مقاطعة هاينان جنوب الصين، وسترسل شبكة الأقمار الصناعية إلى الأرض صورا فائقة الدقة، بمقدورها تسجيل التشوهات الجيولوجية لسطح الأرض بدقة مليمتر واحد، ما سيساعد في التنبؤ بالانهيارات الأرضية وسقوط طبقات الأرض وكوارث طبيعية أخرى.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة تيانجين ساتكوم جروهي تكنولوجي، هو جان تسيانج، إن أول قمر صناعي خاص بالمشروع الذي تنفذه الشركة، سيطلق إلى المدار في شهر يونيو 2022، وبحلول نهاية مايو 2023، سيكتمل إطلاق كل الأقمار الصناعية 36، والتي ستشكل نظاما موحدا للمراقبة.