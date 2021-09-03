مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب التقديم لحضور دورته الخامسة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن فتح باب التقديم للحصول على الاعتماد الخاص بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، حيث يتيح لمحترفي صناعة السينما والصحفيين والإعلاميين وطلاب معاهد السينما التقديم للحصول على الأنواع المختلفة للاعتماد.

وتتيح بطاقات اعتماد الصحافة والإعلام لحامليها كل التسهيلات الممكنة لتغطية فعاليات وبرامج مهرجان الجونة السينمائي، وتُقبل طلبات التقديم من الطلاب المسجلين في المعاهد أو الكليات المتخصصة في صناعة السينما أو أي من المجالات المتعلقة بها، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد يمنح الطلاب الفرصة لمشاهدة عروض الأفلام وحضور فعاليات منصة الجونة السينمائية المفتوحة للجمهور،

كما فتح المهرجان أيضا الباب لقبول طلبات التقديم لبطاقات الصناعة الخاصة بمنصة الجونة السينمائية من صناع الأفلام وغيرهم من العاملين في شركات الأفلام أو المؤسسات أو المنظمات الثقافية.

وأكد المهرجان، أنه للمرة الأولى، يفتح أبوابه للجمهور من غير صناع الأفلام، من جميع أنحاء العالم، للمشاركة في تجربة مهرجان الجونة السينمائي هذا العام من خلال ثلاثة أنواع من البطاقات، أولها "الفضية" المخصصة لمحبي المهرجانات والسينما من غير العاملين بصناعة السينما لمنحهم تجربة المهرجان كاملة، وتتيح لحاملها التمتع بأسبوع مليء بالفعاليات في بلازا المهرجان، من حفل الاستقبال اليومي عند غروب الشمس، وهو الحفل اليومي حيث يمكنك خلق الصداقات والمعارف والاستمتاع بمشروبك مع الترفيه الحي، إلى حضور سوق المهرجان وشراء المنتجات المصنوعة في الجونة إضافة إلى العروض الأولى اليومية للسجادة الحمراء، والفعاليات الأخرى. فضلًا عن ذلك، توفر لك البطاقة الفضية الوصول إلى مواقع المهرجان الرئيسية: حرم الجونة وسي سينما وسينما زا آرينا حيث تقام عروض الأفلام وحلقات النقاش والمحاضرات الخاصة بمنصة الجونة السينمائية.

البطاقة الثانية هي "الذهبية"، وتمنح حاملها كل مزايا البطاقة الفضية، بالإضافة إلى فرصة حضور حفل الافتتاح أو الختام مع حضور الحفلة غير الرسمية التالية للحفل الذي تختاره، أما البطاقة "البلاتينية" فتمنح حاملها الاستمتاع بالمهرجان مثل المشاهير الحقيقيين. إذ تمنحك جميع مزايا البطاقة الفضية مع وصول حصري إضافي إلى حفلي الافتتاح والختام والحفلات غير الرسمية التالية لهما، إضافة إلى حفلات الاستقبال اليومية الخاصة والفعاليات المميزة.