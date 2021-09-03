قال أرتورو فيدال نجم المنتخب التشيلي، عقب خسارة مواجهة البرازيل بهدف دون رد في الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر إنه "من المحزن الهزيمة هكذا".

وصرح فيدال عقب المباراة التي أقيمت في ملعب "مونومنتال" في العاصمة التشيلية سانتياجو: "كنا نستحق أكثر بكثير.. كنا أفضل في الشوط الأول ولكننا لم نحسن استغلال الفرص أمام منتخب قوي مثل البرازيل".

وعلق فيدال على قرار حكم اللقاء بعدم الرجوع للفار للبت في أحقيته في ضربة جزاء بعد تداخل عنيف من جانب لاعب البرازيل كاسيميرو، قائلا: "لا أفهم لماذا يوجد الفار.. لقد لمسني وكانت ضربة جزاء. هذا جنون".

وأضاف نجم المنتخب التشيلي :"علينا الآن أن نطوي هذه الصفحة ونتحسن.. ونحاول أن نحصد نقاط من مواجهتي الإكوادور وكولومبيا".

وبتحقيقها الانتصار السابع على التوالي عززت البرازيل صدارتها للتصفيات بـ21 نقطة من أصل 21 نقطة ممكنة، بينما تجمد رصيد تشيلي عند ست نقاط في المركز السابع.