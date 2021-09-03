إقامة منتدى مبادرة السعودية والشرق الأوسط الأخضر في أكتوبر

أعلنت السعودية، اليوم الخميس، عن إقامة منتدى مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر في تشرين أول/ أكتوبر المقبل.

ووجهت المملكة الدعوات لعدد من رؤساء العالم لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه "انطلاقًا من دور المملكة الريادي في الحفاظ على المناخ ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة بالبيئة؛ تستضيف العاصمة الرياض في الفترة ما بين 23 إلى 25 تشرين أول/ أكتوبر 2021، النُسخة الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وهما المبادرتان اللتان أعلن عنهما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أواخر آذار/ مارس الماضي، وحظيتا بتفاعل عالمي كبير".

ويأتي تنظيم المملكة هذين الحدثين المُهمين، في إطار تصميمها على إحداث تأثير عالمي دائم، في مواجهة ظاهرة التغيّر المناخي وحماية الأرض والطبيعة، والإسهام بشكل قوي وفاعل في تحقيق المستهدفات العالمية؛ بما يدفع عجلة مكافحة الأزمات المُرتبطة بالمناخ بشكل منسق إقليميا ودوليا.

يُذكر أن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، تستهدفان زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بما نسبته أكثر من 10% من الانبعاثات العالمية، إذْ تأتيان ضمن مساعي المملكة الجادة لتعزيز شراكتها إقليميًا ودوليًا، في مواجهة التحديات البيئية والتغلب عليها.