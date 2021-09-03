وزير الدفاع الموريتاني يعود إلى بلاده قادما من النيجر

عاد حنانه ولد سيدي وزير الدفاع الموريتاني إلى نواكشوط بعد مشاركته في أعمال الدورة الطارئة لوزراء دفاع دول مجموعة الخمس في الساحل، التي احتضنتها عاصمة النيجر نيامي.

وذكر بيان رسمي اليوم في نواكشوط ان اجتماع وزراء دفاع الساحل الافريقي مكن من الاطلاع على تطورات الوضعية الأمنية والتدابير الاستراتيجية المترتبة عليها، من أجل إعادة تحديد الدور المستقبلي للقوات المسلحة في هذه البلدان والقوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل وكذلك القوات الشريكة.

وتعاني دول الساحل الافريقي - التي تتخذ من العاصمة الموريتانية نواكشوط مقرا لمنظمتها - من الارهاب خصوصا في مالي والنيجر وبوركينافاسو.