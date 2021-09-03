الصين تدعو إلى تخفيف حدة التوتر مع الولايات المتحدة من أجل التعاون في مجال المناخ

قالت الصين إنها والولايات المتحدة بحاجة لتحسين علاقاتهما المتوترة من أجل مكافحة تغير المناخ.

وعقد وزير الخارجية الصيني وانج يي اجتماعا عبر الفيديو مع مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري أمس الأربعاء أثناء وجوده في تيانجين لإجراء محادثات، حسبما أكدت وزارة الخارجية الصينية ووزارة الخارجية الأمريكية في بيانين منفصلين اليوم الخميس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانج القول في تصريحات أدلى بها عقب المحادثات إن "سوء التقدير الاستراتيجي الكبير من جانب الولايات المتحدة، أدى إلى تدهور مفاجئ في العلاقات الثنائية في السنوات الاخيرة".

وأضاف أن "الكرة الآن في الملعب الأمريكي".

وقال وانج إنه يتعين على الجانب الأمريكي التوقف عن النظر إلى الصين على أنها تهديد ومنافس، ويتعين عليه الامتناع عن "كبت الصين وقمعها في جميع أنحاء العالم".

وقال وانج إن الجانب الأمريكي وصف التعاون بشأن المناخ بأنه " واحة" في العلاقات، لكنه أشار إلى أن "واحة تحيط بها الصحراء لن تستمر طويلا".

وأبلغ وانج يي مبعوث المناخ الأمريكي أن واشنطن يجب أن تتخذ الخطوة الأولى لتحسين العلاقات التي توترت خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ، عندما اندلعت حرب تجارية وبدأت الدولتان صراعات حول قضايا بدءا من صناعة التكنولوجيا إلى تأشيرات للصحفيين والطلاب،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

من جانبه، قال كيري إن اجتماعاته الافتراضية مع كبار المسؤولين الصينيين من بينهم يانج جيتشي ، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم كانت "جيدة " و "بناءة" ، وأنه تم إطلاعه على خطة الصين الخاصة بالمناخ التي يمكن أن تثير طموحات للمستقبل .

وضغط كيري على الصين لاتخاذ خطوات إضافية نحو خفض الانبعاثات.

ونقلت وزارة الخارجية الأمريكية عنه قوله إن أزمة المناخ "يجب أن تعالج بالجدية والإلحاح التي تتطلبهما".

يشار إلى أن الصين هي أكبر مصدر لثاني أكسيد الكربون، تليها الولايات المتحدة، ما يعني أن أكبر اقتصادين في العالم لديهما دور خاص في مكافحة الاحترار العالمي.

وتحدث كيري أيضا مع نائب رئيس الوزراء الصيني هان تشنج لمناقشة التعاون بين البلدين في الجهود العالمية للحد من الانبعاثات ومعالجة أزمة المناخ، وفقا لمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وأكد كيري أنه لا توجد وسيلة للعالم لحل أزمة المناخ دون المشاركة والالتزام الكاملين من الصين، التي تصدر 27% من الانبعاثات العالمية، حسبما قال المتحدث.

وقال: "بدون جهود خفض كبيرة من جانب جمهورية الصين الشعبية، لا يمكننا تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 5ر1 درجة مئوية".

وشدد كيري على أهمية اتخاذ العالم إجراءات جادة بشأن المناخ وتعزيز طموح المناخ العالمي قبل مؤتمر المناخ رقم 26 في جلاسكو.

وكان كيري قد زار الصين في وقت سابق وخطط للقاء نظيره الصيني شيه تشن هوا خلال رحلته للتحضير لقمة المناخ في تشرين ثان/نوفمبر في جلاسكو.