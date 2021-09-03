الأندية السعودية تحافظ على مقاعدها في دوري أبطال آسيا

حافظت الأندية السعودية على مقاعدها في بطولة دوري أبطال آسيا في النسخة بعد القادمة 2023، بواقع ثلاث مقاعد لثلاثة أندية تتأهل مباشرة لدور المجموعات، ومقعد وحيد في مرحلة الملحق المؤهل للدور ذاته.

وذكر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أن ضمان أندية بلاده لمقاعدها جاء بعد تصدر السعودية لترتيب تصنيف منطقة غرب آسيا برصيد 5ر93 نقطة، واحتلاله المركز الثالث على مستوى قارة آسيا.

وأرجع الاتحاد السعودي في بيانه، ضمان الأندية السعودية لمقاعدها إلى نتائج الفرق في النسخ الثلاث الماضية بالإضافة إلى النسخة الحالية التي تأهل خلالها فريقا النصر والهلال إلى دور الستة عشر.

يذكر أن السعودية ستستضيف المباراة النهائية للبطولة يوم 23 من تشرين / نوفمبر المقبل.

وأكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي للعبة، أن حفاظ الأندية السعودية على مقاعدها في دوري الأبطال يأتي نتيجة للدعم الكبير الذي يتلقاه قطاع الرياضة بشكل عام في البلاد، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من اللجنة الاولمبية السعودية برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

وأعرب المسحل عن تمنياته بالتوفيق للنصر والهلال في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، حيث تستضيف بلاده منافسات منطقة الغرب ابتداء من دور الثمانية فضلا عن المباراة النهائية.