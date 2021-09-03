 السفير الروسي لدى الجزائر يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين - بوابة الشروق
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السفير الروسي لدى الجزائر يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

علم الجزائر
علم الجزائر
أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 10:26 م | آخر تحديث: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 10:26 م

أكد السفير الروسي لدى الجزائر إيجور بيليايف، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين وتتطور في كل المجالات.

وقال السفير الروسي، في تصريحات خاصة لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة: "لدينا مع الجزائر علاقات تقليدية جيدة تتطور في كل المجالات وخير دليل على ذلك هو زيارة نائب وزير الدفاع الجزائري لروسيا الاتحادية".

وأضاف أنه "جرت اليوم المرحلة النهائية لمنافسات الصديق المخلص في إطار الألعاب العسكرية الدولية واللافت أن هذه المرحلة احتضنتها الجزائر وهو ما نعتبره دليلا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين".

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