واشنطن: ندعم تشكيل حكومة أفغانية تشمل كل الأطراف

أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفيث، اليوم الجمعة، أن بلادها تشجع الأطراف في أفغانستان على الحوار.

وشددت جريفيث، في مقابلة خاصة مع قناة العربية، على دعم تشكيل حكومة أفغانية، تشمل جميع الأطراف، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات على أساس تصرفات حركة طالبان.

وقالت: "إن الولايات المتحدة تحث طالبان على الوفاء بوعودها، بشأن وجود حكومة تمثل النسيج الأفغاني وحماية حقوق الأفغان بما في ذلك المرأة والأقليات".

وبشأن الرؤية الأمريكية لحكومة شاملة في أفغانستان، أوضحت أن ذلك يعود للشعب الأفغاني، لافتة إلى أنه من ضروري المشاركة الفعالة من قبل جميع الأفغان، للتوصل إلى حكومة تمثل الجميع.

وأضافت أن عدم الاستقرار ليس من مصلحة أحد، مشيرة إلى أنه من الضروري الاستعجال في تشكيل حكومة قادرة على تلبية احتياجات الشعب الأفغاني على مستوى سياسي واقتصادي.

وحول موقف بعض الدول من عدم الاعتراف بـ"طالبان"، باعتبارها حركة إرهابية، قالت "إن العبرة بالأفعال وليس بالأقوال"، موضحة أنه إذا أرادت طالبان الحصول على الاعتراف والمساعدات الإنسانية فيجب أن تعمل للحصول على ذلك.

وكان البيت الأبيض أكد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن ترفع العقوبات عن حركة طالبان، مشيرا إلى أن الإدارة ستحكم على أفعال الحركة في المستقبل.