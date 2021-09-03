 توقيف 9 أشخاص بينهم سوريين كانوا يعدون لتهريب المحروقات إلى سوريا - بوابة الشروق
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توقيف 9 أشخاص بينهم سوريين كانوا يعدون لتهريب المحروقات إلى سوريا

د ب أ
نشر في: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 7:26 م | آخر تحديث: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 7:26 م

أوقف الجيش اللبناني خلال الأيام الثلاثة الماضية، ستة مواطنين و ثلاثة سوريين، شرق لبنان وشماله، كانوا يعدون لتهريب المحروقات إلى سورية، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الجمعة.

وضبطت وحدات الجيش "خمس سيارات وآلية نوع "بيك آب" وآلية نوع "فان" محملة بكمية من المحروقات المعدة للتهريب إلى خارج الأراضي اللبنانية قدرت بـ 7500 لتر من مادة البنزين، بالإضافة إلى كمية من الدخان والمواد الغذائية".

وتم تسليم المضبوطات، بحسب البيان" وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة شح في المحروقات، بسبب تهريبها إلى سورية واحتكارها، وتخزينها بهدف بيعها في السوق السوداء. ويصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام محطات المحروقات للحصول على القليل من احتياجاتهم إذا وجدت.

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