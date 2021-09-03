مبادلة تستعد لاختيار بنوك إدارة طرح شركة الإمارات العالمية للألومنيوم في البورصة

قالت مصادر مطلعة إن شركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي تستعد لاختيار 3 بنوك لإدارة عملية الطرح العام الأولي المنتظرة لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن مبادلة وهي صندوق ثروة سيادي لحكومة أبوظبي تستعد للتعاقد مع سيتي جروب وجولدمان ساكس جروب وجيه.بي مورجان تشيس لإدارة عملية الطرح العام الأولي لأسهم أكبر شركة ألومنيوم في الشرق الأوسط.

ومن المنتظر أن تكون قيمة شركة الإمارات العالمية للألومنيوم في هذه العملية حوالي 15 مليار دولار.

ومن المتوقع اشتراك عدد من البنوك المحلية مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول في عملية الطر العام الأولي، كما يمكن ضمن المزيد من البنوك إلى العملية في وقت لاحق بحسب أحد المصادر.

كانت شركة الإمارات العالمية للألومنيوم قد أعلنت في أواخر الشهر الماضي تحقيق أرباح قياسية خلال النصف الأول من العام الحالي، في ظل ارتفاع أسعار المعدن وغيره من المعادن والمواد الخام في الأسواق العالمية.

بلغت أرباح الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 74ر1 مليار درهم إماراتي (473 مليون دولار) مقابل خسائر قدرها 57 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الأرباح الأساسية للشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 950 مليون دولار.

وقال عبد الناصر بن كالبان الرئيس التنفيذي للشركة إن "آفاق سوق الألومنيوم على المدى الطويل تبدو جيدة... أنا واثق من استمرار تحسن أدائنا بما يزيد جاذبية الإمارات العالمية للألومنيوم، إذا قرر مساهمونا المضي قدما في خطة الطرح العام الأولي والذي سيكون أحد أكبر الطروحات الأولية في الإمارات على الإطلاق".

وكان خلدون خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة الإمارات العالمية للألومنيوم قد قال في نيسان/أبريل الماضي إن الشركة اقتربت جدا من الطرح في البورصة، بعد أن تم تجميد خطة سابقة للطرح في عام 2018 بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرض رسوم على واردات بلاده من الألومنيوم من العديد من دول العالم وبينها الإمارات العربية المتحدة.