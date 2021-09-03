ولدت الفنانة فايزة كمال صاحبة الوجة الملائكي والملامح الساحرة في 3 سبتمبر سنة 1962 بدولة الكويت، وجاءت إلى مصر في الثمانينات ليكتب لها القدر أن تلتقي بحبيب العمر وتستكمل حلم العمر.



شهدت حياة الفنانة فايزة كمال العديد من المواقف، كانت محط أنظار الناس، في السطور التالية نرصد أبرز المحطات في حياتها في ذكرى ميلادها



العقبة الأولى



بالرغم من أن فايزة كمال كانت محبة للفن والتمثيل منذ الصغر إلا أن والدها رفض فكرة عملها بالفن لكنها أصرت علي تحقيق حلمها والتحقت بالمعهد العالى للفنون المسرحية.



أردش وبداية الأمل



بدأت فايزة كمال مشوارها الفن بأدوار صغيرة معتمدة علي تطوير نفسها دون استخدام جمالها كوسيلة للحصول على أدوار كبيرة، وبعد جهد كبير، عرض عليها الفنان سعد أردش المشاركة في مسلسل " العدل والتفاح" مع الفنان عبدالله غيث و الفنانة مديحة كامل، وكان بداية الانطلاق، حيث جذبت أنظار المنتجين ببراعتها في التمثيل وجمالها الذي يأسر القلوب.



الزواج واختلاف الديانة



تزوجت فايزة كمال، المخرج المسرحي، مراد منير، وبعد زواجهما انتشرت الشائعات القائلة إنه اعتنق الإسلام بسسب زواجه، لكنه نفي ذلك قائلاً إنه أسلم قبل الزواج بحوالي 15 عام.



عرض مغري



لجمالها الساحر، عرض عليها أحد المنتجين الأثرياء، مبلغا مالياً كبيراً واعطاها مفتاح شقة مقابل أن تقضي معه بعض الوقت، لكنها رفضت خيانة زوجها وألقت المفتاح في وجهه، فعزم علي الإنتقام منها، وبالفعل طلب من المنتجين عدم الاستعانة بها في أي أدوار، و اضطرت فايزة كمال لاعتزال الفن، ثمناً لتمسكها بالمبادئ والأخلاق، وهذه القصة ذكرها بالتفصيل زوجها المخرج مراد منير في لقاء تليفزيوني علي قناة الحياة مع الإعلامية ياسمين الخطيب.







الأزهر الشريف والوجة الملائكي



في حين أن الأزهر الشريف يرفض تجسيد الأنبياء وآل البيت، حتي لا يخلط المشاهد بين شخصية الفنان والدور الذي يقوم به، لكن الأزهر وافق علي تمثيل فايزة كمال لدور لشخصية السيدة نفيسة في مسلسل عصر الأئمة، لأنها صاحبة وجه ملائكي، ورفضت ارتكاب الكبائر غير آبهة للثمن الذي ستدفعه مقابل ذلك.



المال والبنون



من أكثر الأدوار المؤثرة للفنانة فايزة كمال هي شخصية فريال فراويلة في مسلسل المال والبنون، وهي إبنة الحاج سلامة فراويلة التاجر الثري، وتقع في حب يوسف ابن عباس الضو، الرجل البسيط الفقير، وتغيرت علاقة فريال بيوسف بسبب تطالعاتها المادية.



أعمالها الدينية والتاريخية



تركت فايزة كمال سجلاً ضخماً من الأعمال الدينية والتاريخية منها مسلسل عصر الأئمة الذي قامت فيه بدور السيدة نفيسة، ومسلسل رأفت الهجان، ودورها البارز المتمثل في شخصية " يهوديت موردخاي" سكرتيرة في شركة ماجي تورز بتل أبيب.



نهاية مأساوية



أصيبت فايزة كمال بمرض السرطان وظلت تعاني منه حتي رحلت عن دنيانا أثناء احتجازها بمستشفى القصر العيني في 26 مايو 2014.