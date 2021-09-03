محمود علاء: «تنقصنا بطولة إفريقيا ونقفل اللعبة» ومسؤوليتي عن هدف القاضية كذبة

يرى محمود علاء، مدافع نادي الزمالك، أن الجيل الحالي ينقصه التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا فقط ويكون قد حقق كل الألقاب الممكنة في كرة القدم «قفل اللعبة» على حد وصفه، وذلك بعد التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم المنصرم، موسم 2020-2021، بعد غياب 6 سنين عن البطولة.

وقال محمود علاء في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBCمصر»: « إن شاء الله نستطع التتويج ببطولة إفريقيا في الموسم المقبل، الجيل الحالي ينقصه بطولة إفريقيا فقط ونكون (قفلنا اللعبة)».

وأضاف: «جمهور الزمالك أصبح لديه الطمع للفوز بالبطولة التي يُشارك بها، جمهور الزمالك يرى أن جودة اللاعبين الموجودين يستطعون فعل الكثير.. وجمهورنا لا يُقارن بأي حد».

وتطرق مدافع الزمالك للاتهامات بمسؤوليته عن هدف الأهلي الثاني في نهائي القرن، حيث قال: «مسؤولية الهدف؟ هذه أكذوبة وصدقوها.. قبل المباراة كان لديّ إصابة والطبيب قال لي لا تستطع اللعب ولكن الونش أُصيب بكورونا وكان يجب أن أتحامل على نفسي وألعب».

وأوضح: «وصلت لدرجة من الثبات الانفعالي حاليًا الحمدلله، لا أعتقد أن الناس بهذه العقلية سيأثرون عليّ بعد 14 سنة في الدوري الممتاز، أمامي 5 أهداف وأصير الهداف التاريخي للمدافعين في الدوري المصري».

وشدد: «لا أعتقد أن جمهور الزمالك يُفكر للحظة في مدى إخلاص محمود علاء، ولا أنسى ركلة جزاء فريقي في نهائي الكونفدرالية، لا أعتقد أن جمهور الزمالك سيكون عنده ذرة تفكير في هذا الأمر».

وتحوّل علاء للحديث عن رحيل جايمي باتشيكو وعودة باتريس كارتيرون الذي عمل معه سابقا في وادي دجلة قبل الزمالك، قائلًا: «قيل إنني السبب في رحيل باتشيكو وعودة كارتيرون، لكني لاعب كرة قدم، لست جالسا في مكتب بالزمالك».

وأردف: «من الممكن أن أقول الآن عن 5 مشاكل سيبدأ الناس في التطرق إليها يوم عودتنا للتدريب، أنا شخصيا تعرضت للأذى بسبب مشاكل لم أفعلها، مثلما حدث يوم مباراة الترجي في تونس، قيل إنني افتعلت مشكلة مع كارتيرون، والناس رسمت خيالات أنني رفضت الإحماء، لكن ذلك لم يحدث».

وأتم: «بعد كل بطولة يفوز بها الزمالك يتم حل مجلس الإدارة أو تحدث مشكلة، أما عندما لا يفوز الزمالك فتكون الدنيا كويسة».