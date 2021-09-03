الدنمارك تقر هيكلة ملكية جزيرة الطاقة العملاقة

أعدت الأحزاب السياسية في الدنمارك هيكلا لملكية الجزيرة الصناعية للطاقة في بحر الشمال والبالغة قيمتها 34 مليار دولار، في إطار مساعي الحكومة الدنماركية لخفض الانبعاثات الكربونية.

ستدعم الجزيرة البنية التحتية لمجمعات مزارع طاقة الرياح البحرية في الدنمارك، والتي ستوفر الكهرباء لملايين المنازل تعهدت الدولة، التي تحصل بالفعل على ما يقرب من نصف احتياجاتها من الكهرباء من طاقة الرياح ، بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 70٪ مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول عام 2030 وأن تكون بدون أي انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة تبحث عن شركاء للحصول على 9ر49% من أسهم المشروع المقام على بعد 80 كيلومتر من الساحل الغربي للدنمارك في بحر الشمال.

وتعتزم الحكومة تنظيم طرح واحد لكل من عقود الشراكة في ملكية المشروع وبنائه، بحسب بيان وزارة المناح والطاقة والمرافق الدنماركية اليوم الخميس.

وذكرت بلومبرج أن الشركات المهتمة بالمشاركة في المشروع تستطيع تشكيل اتحاد (كونسرتيوم) يضم مستثمرين ومقاولين و مطورين وتقديم عرض مشترك.

وكانت هذه الخطط قد أعلنت لأول مرة في شباط/فبراير الماضي، حيث ستساعد الجزيرة في توفير 3 جيجاوات كهرباء عند اكتمالها عام 2033.