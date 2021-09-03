وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يشهدان توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر المستحقة بالشرقية

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، توزيع 4 أطنان لحوم صكوك أضاحي مقدمة من وزارة الأوقاف على الأسر المستحقة بالقرى الأكثر إحتياجاً بنطاق دائرة المحافظة ليكون إجمالي ما تم صرفه للمحافظة حتى الآن 31 طن لحوم ، وذلك في حضور الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف والدكتور محمد حامد وكيل المديرية.

أوضح وزير الأوقاف، أنه إيماناً من الوزارة بالتوسع في قاعدة التكافل الإجتماعي ومد يد العون للأسر الفقيرة والمستحقة لتوفير حياة كريمة لهم تم تزويدهم بكميات اللحوم اللازمة لسد احتياجاتهم خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه، أشاد محافظ الشرقية، بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية لتوفير كافة احتياجات المواطنين المستحقين من السلع الأساسية و المواد الغذائية وخاصة لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة .

يذكر أن إجمالي ما تم تحصيله من مشروع صكوك الأضاحي هذا العام قد بلغ 142 مليون و500 الف جنيه، وأن جملة المستفيدين من المشروع بعزة وكرامة بلغ مليون و453 ألف أسرة، حيث وفر المشروع 1453 طن من اللحوم المشفاة ، كما وفر العديد من فرص العمل، إضافة إلى ما يحققه من حفاظ على البيئة، والوصول إلى المستحقين أينما كانوا، وإعطاء نموذج شديد التميز والانضباط والشفافية في العمل الخيري.

جاء ذلك بعد أن أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم، صلاة الجمعة، بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق؛ وذلك بالتزامن مع احتفال الشرقية بعيدها القومي.