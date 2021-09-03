ثلاث ملوك على قائمة اختيار أفضل قطعة أثرية عن شهر سبتمبر بمتحف شرم الشيخ

عرض متحف شرم الشيخ ثلاث قطع أثرية، لـ 3 ملوك من الأسر الحاكمة لمصر خلال العصر الفرعوني، وذلك على هامش الاحتفال بيوم الشباب، لاختيار أفضل قطعة أثرية لتكون قطعة العرض المتحفي لشهر سبتمبر، ضمن المسابقة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار تحت شعار ، أنت من تقرر".

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إنه جاري عرض أفضل القطع الأثرية لملوك مصر، إحداهما تمثال من الخشب المذهب للملك توت عنخ آمون، وهي قطعة فريدة من آثار الملك توت عنخ آمون، وتمثل الملك وهو يعتلي فهد من الخشب المغطى باللون الأسود، وعثر على هذا التمثال داخل مقبرته، وكان وسيلة لعبور الملك الشاب ظلام عالم الموتى إلى الخلود. و قد كان الفهد الأسود رمزًا للعالم الآخر و سماء الليل له عينان من الذهب تمكنانه من الرؤية في الظلام.

وأوضح مدير المتحف في تصريح له اليوم الخميس، أن القطعة الأثرية تعود لعصر الدولة الحديثة وتحديدًا الأسرة الثامنة عشر، وصنع التمثال من الخشب، و ذهب، والجص، والبرونز، بارتفاع 85.60 سنتيمتر وعثر عليه بوادي الملوك غرب طيبة في المقبرة رقم KV62" "، ومكانه السابق المتحف المصري .

وعن القطعة الأثرية الثانية أكد مدير المتحف، أنه عبارة عن نقش غائر للملك رمسيس الثاني، والملك رمسيس الثاني من أكثر الفراعنة المصريين شهرة كقائد مغوار وملك عظيم، وصاحب أكبر عدد من الإنجازات المعمارية الضخمة في التاريخ المصري القديم، وأول من وقع معاهدة سلام في تاريخ البشرية. ويظهر التمثال بتاج الاحتفالات "خبرش"، المزين بالصل الملكي في أسلوب زخرفي فريد.

وأشار إلى أن التمثال يرجع تاريخه للدولة الحديثة، وتحديدًا الأسرة التاسعة عشر قبل الميلاد، وصنع من الحجر الرملي، وكان يعرض بالمتحف المصري.

وأكد أن القطعة الثالثة هي عبارة عن تمثال للملك نختنبو الأول، ويصور هذا التمثال الملك ''نختنبو الأول'' ويرتدى غطاء الرأس الملكي "نمس"، ويعلوه بقايا التاج الملكي المصري، كما نقش على عمود الظهر للتمثال أسماء وألقاب الملك، ويعد هذا التمثال من النماذج الأخيرة للفن المصري القديم، قبل التأثيرات الفنية للعصر اليوناني، ويرجع إلى العصر المتأخر، تحديدًا الأسرة الـ 30، مصنوع من الحجر الجيري، وكان يعرض بمتحف العريش.