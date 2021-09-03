توجه الفنان مدحت صالح، بالتهنئة إلى لاعبي نادي الزمالك بعد حصولهم على لقب الدوري المصري الممتاز، معلقًا: «مبروك فرحتونا، انسوا كل الزعل والمشكلات التي حدثت، ولو مشينا بالروح دي هنعوض فرق الرقم اللي بيتعبنا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أنه يحب كل أعضاء فريق نادي الزمالك، مشيدًا بأخلاق اللاعب طارق حامد وخاصة أنه يشعر بأنه تربى في منطقة شبرا.

وأشار إلى أن لاعبي الزمالك حصلوا على الدوري في ظل ظروف استثنائية بحتة، وتحملوا كل الظروف الصعبة وركزوا في الملعب، متابعًا: «أنا زملكاوي عتيد، وربنا يديكوا الصحة وتعوضوا الفرق البايخ الجامد».

ولفت إلى أهمية التزام الجمهور بالحقوق والواجبات الخاصة بتشجيعه لفريقه ومعرفة أن حدوده تقف عند التشجيع أمام باب النادي دون اقتحام أو تسبب في مشكلات، قائلًا إن الطلبات يجب أن تكون بـ«رقة وشياكة»، وفقًا لوصفه.

وشدد على أهمية استيعاب المبدأ والهدف من الرياضة وهو حسن الأخلاق، مضيفًا: «لما حد يغلبنا نشتمه ليه؟ وجمهور العائلات عندما كان يحضر في الإستاد كان أمرًا رائعًا ومشرفًا لأنه الجمهور الذي يرغب حضور المباريات ومشاهدة الملعب واللاعبين».

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الدوري الممتاز المصري، بعد الفوز على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة، في إطار مواجهات الجولة الـ 33 بالدوري المصري.