الأرجنتين تواصل مسيرتها الناجحة في تصفيات المونديال بفوز ثمين على فنزويلا

واصل المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم حفاظه على سجله خاليا من الهزائم في تصفيات قارة أمريكا الجنزبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 ، وتغلب على مضيفه الفنزويلي 3 / 1 مساء الخميس (صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش) في الجولة التاسعة من التصفيات.

وكانت هذه هي المباراة الأولى للمنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه الكبير ليونيل ميسي منذ فوز الفريق على المنتخب البرازيلي في نهائي بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) في العاشر من يوليو الماضي.

وقاد ميسي المنتخب الأرجنتيني (راقصو التانجو) للفوز باللقب القاري قبل نحو شهرين ليكون اللقب الأول للأرجنتين في البطولات الكبيرة منذ 1993 كما أنه اللقب الأول لميسي نفسه مع المنتخب الأرجنتيني الأول على مدار مسيرته الكروية الطويلة مع الفريق.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بجدول التصفيات بفارق ست نقاط خلف نظيره البرازيلي ، وتجمد رصيد المنتخب الفنزويلي عند أربع نقاط في المركز العاشر الأخير بجدول التصفيات.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله لاوتارو مارتينيز في نهاية الشوط الذي شهد طرد لويس مارتينيز لاعب فنزويلا في الدقيقة 32 .

وفي الشوط الثاني ، أضاف خواكين كوريا وآنخل كوريا الهدفين الآخرين للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقتين 71 و74 .

والفوز هو الرابع لراقصي التانجو في سبع مباريات خاضها الفريق حتى الآن بالتصفيات فيما انتهت المباريات الثلاثة الأخرى بالتعادل.

وكانت المباراة استعدادا جيدا للمنتخب الأرجنتيني قبل مباراته الصعبة والمرتقبة في ضيافة منافسه التقليدي العنيد المنتخب البرازيلي بعد غد الأحد في ساو باولو ضمن الجولة السادسة المؤجلة من التصفيات.