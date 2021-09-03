السامبا تحافظ على العلامة الكاملة في تصفيات المونديال بفوز مثير على تشيلي

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حافظ المنتخب البرازيلي لكرة القدم على انتصاراته المتتالية في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بفوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه التشيلي مساء الخميس (صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش) في الجولة التاسعة من التصفيات.

والفوز هو السابع على التوالي للمنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) في سبع مباريات خاضها حتى الآن.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 21 نقطة ليتربع منفردا على صدارة جدول التصفيات بفارق ست نقاط أمام نظيره الأرجنتيني ، وتجمد رصيد تشيلي عند ست نقاط في المركز السابع.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما بين الفريقين حتى سجل البديل إيفرتون ريبيرو الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 64 .

وكانت هذه هي المباراة الأولى لراقصي السامبا منذ خسارتهم أمام المنتخب الأرجنتيني في نهائي بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) خلال يوليو الماضي.

وتأتي المباراة استعدادا رائعا للفريق قبل المواجهة مع المنتخب الأرجنتيني يوم الأحد المقبل في ساو باولو بالجولة العاشرة من التصفيات.