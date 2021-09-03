دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عدم تسييس مسألة البحث في أصل ومنشأ فيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة تعاون الجميع في مكافحة هذا الوباء.

وقال بوتين، خلال مشاركته اليوم الجمعة في "منتدى الشرق الاقتصادي الروسي" بمدينة فلاديفوستوك، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية :"إن الدول الرائدة في العالم تضخ الأموال في اقتصاداتها في مواجهة الوباء بدلا من مساعدة الدول النامية"، مشيرا إلى أنه لا يتعين تسييس مسألة البحث عن منشأ فيروس كورونا.

وأضاف:"أن البلدان المتقدمة، التي تنتج اللقاحات، لم تفعل سوى القليل من أجل حماية البشرية جمعاء من هذا الوباء"، مشيرا إلى أن إيران بحاجة للمساعدة في مواجهة كورونا بينما الغرب لم يلغ أيُا من العقوبات المفروضة ضدها.

وتابع قائلا بهذا الشأن:" فيما يتعلق بإيران، لا أريد الدخول في السياسة، ولكن هذا البلد بحاجة إلى المساعدة والدول الغربية لا تلغي العقوبات المفروضة عليها، إنهم حتى لا يناقشون ذلك"، لافتا إلى أن دول أخرى، مثل فنزويلا ، تحتاج أيضا للمساعدة لمواجهة فيروس كورونا.