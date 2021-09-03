الوزير والعناني يبحثان سرعة تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاثار، اليوم، اجتماعاً مع القيادات المعنية بالوزارتين لمتابعة الموقف التنفيذي للدراسات الجارية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتسيير الإجراءات المنفذة لذلك النوع من النشاط السياحى، ووضع الآلية النهائية لكافة الإجراءات المطلوبة.

وناقش الوزيران خلال الاجتماع؛ جميع بنود الاستراتيجية وما آلت إليه مستجدات الأعمال والدراسات التي تمت بشأنها، حيث تم الاتفاق على ضرورة العمل خلال الفترة القليلة القادمة على تكثيف الورش لفريق العمل والمتخصصين والجهات المعنية لإتاحة جميع البيانات بطريقة مميكنة من خلال المنصة الإلكترونية (النافذة الواحدة) الجاري إنشائها ضمن الاستراتيجية على أن تتولى اللجنة المعنية برئاسة وزير النقل القيام بكافة التنسيقات بين الجهات المعنية للانتهاء من الدراسات اللازمة للبدء السريع في تنفيذ الإستراتيجية.

وتضمنت بنود استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت بجمهورية مصر العربية؛ تحديث الخرائط الخاصة بجميع المراين على مستوى الجمهورية سواء القائمة او المقترحة مع تحديد المناطق الواعدة والتى تمثل نقاط جذب لسياحة اليخوت، ووضع الضوابط والقواعد التنظيمية لسياحة اليخوت لتوحيد جميع الاشتراطات اللازمة لإنشاء وتشغيل المارين على مستوى الجمهورية للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.

كما شملت إطلاق منصة "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت"، بحيث يمثل فيها جميع الجهات المعنية بحيث تكون وزارة النقل ( طاع النقل البحرى) هى الجهة المسئولة عن التنسيق مع جميع الجهات لإصدار جميع التراخيص وتحصيل الرسوم المقررة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبسيط التصاريح المطلوبة لتحرك اليخوت بين جميع الموانى المصرية بالإضافة إلى استعراض دور كل جهة من الجهات المعنية في تنفيذ تلك الإجراءات.