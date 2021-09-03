الولايات المتحدة تعلن التزامها بمواصلة الشراكة الوثيقة مع البحرين

أعربت الولايات المتحدة عن شكرها لمملكة البحرين على دعمها لإجلاء أمريكيين وأفغان من افغانستان.



جاء ذلك في اتصال هاتفي اجرته نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مع ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة،بحسب بيان للبيت الابيض وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة.



وبحسب البيان "أعربت هاريس عن الشكر لسمو الأمير على الدعم الحاسم الذي قدمته البحرين لإنقاذ الآلاف من الأرواح، بمن فيهم أمريكيين ومواطنين أفغان معرضين للخطر ضمن جهود الولايات المتحدة لإتمام الإجلاء من أفغانستان".



وأضاف البيان أن هاريس أعربت أيضا عن التزام الولايات المتحدة القوي بمواصلة الشراكة الوثيقة بين الدولتين.