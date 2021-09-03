أكدت صحيفة "الرياض" السعودية الصادرة اليوم الجمعة، أن المملكة تقوم بأدوار أساسية في منظومة العمل العربي المشترك، وتعمل على تحقيق كل ما فيه خير الأمة العربية، حيث تضع السعودية كل ما من شأنه أمن واستقرار وتنمية العالم العربي على رأس أولوياتها ناهيك عن التضامن العربي في شتى المجالات والذي حال تحققه بصورته الشاملة سيكون فاتحة خير للجميع.

ورأت في افتتاحيتها بعنوان ( بيت العرب ) : أن المصالح العربية مشتركة ومتداخلة ويمكن أن يتم تنسيقها بشكل أفضل مما هي عليه حتى تصل إلى مستويات أوسع من التعاون ، ففي الأوضاع الحالية للمنطقة العربية قد يكون من الصعوبة تحقيق أقصى مراتب التعاون وصولاً إلى التكامل، خاصة بعد جائحة كورونا التي غيرت كثيراً من المفاهيم التي نعرف، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون هناك تعاون ثنائي بين الدول العربية في هذه المرحلة وصولاً إلى التعاون الشامل الذي نريد.

وبينت أن المملكة في كل الظروف كانت سنداً قوياً لأشقائها العرب وما الاتفاقات الثنائية التي أبرمت مع العراق ومن قبله سلطنة عمان ودول عربية إلا دليل على سير المملكة على نهجها في تقوية الأواصر مع الدول العربية، ولأن المملكة تتصدر المشهد العربي بكل اقتدار وتمكن ويهمها أن تكون العلاقات العربية العربية في أحسن صورها فهي دعت المغرب والجزائر إلى حل الخلافات بينهما حتى لا تتطور ويكون لها انعكاسات سلبية على بقية الدول.

وأوضحت أن ريادة المملكة في العالم العربي لا تقف عند حدود السياسة بل تتعداها إلى التنمية بكافة أشكالها، وأهدافها تتعدى حدود المملكة لتشمل الدول العربية، حتى يعم خيرها ويمتد إلى كافة الدول العربية وتجسد التضامن العربي في أبهى صوره.