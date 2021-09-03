توافد المواطنين على شواطئ جنوب سيناء المجانية هربًا من ارتفاع درجة الحرارة

شهدت شواطئ جنوب سيناء اليوم الجمعة، إقبالًا من قبل المواطنين الذين استغلوا إجازات نهاية الأسبوع للهروب من حرارة الجو في مياه خليجي السويس والعقبة. للاستمتاع بسياحة المصايف.

وشهدت شواطئ مدينة طور سيناء المجانية توافد العديد من المواطنين الذين أكدوا أنهم استغلوا حرارة الجو الشديدة للاستمتاع بمياه البحر والجلوس في أماكن مفتوحة بدلا من التجمع في المنزل بالأماكن المغلقة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى التشديد على الاهتمام بنظافة الشواطئ، ورفع المخلفات أول بأول ، مع التأكيد على إتباع كافة التعليمات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، ومنع المواطنين نهائيًا من نزول البحر مع حلول الليل.

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم، أن جميع الشواطئ بمدن خليج السويس مجانية، وجرى توفير كافة الخدمات بها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية ومديرية الصحة لتوفير سيارة إسعاف بالقرب من كل شاطئ، وعناصر من الأمن لتدخل في حالة حدوث أي طوارئ.

وقال أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى توفير 3 منقذين على كل شاطئ، مع تكثيف حملات الرقابة بالشواطئ على مدار اليوم لمنع أي تجاوزات أو مخالفات وتوقيع غرامة فورية على المخالفين.

وأوضح أنه يجري متابعة الكافتيريات التي توجد على الشواطئ للتأكد من الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، وخاصة استخدام الأدوات أحادية الاستخدام.

وفي مدينة رأس سدر، قال على حمادة رئيس المدينة، إن المدينة استقبلت اليوم 35 رحلة سياحية على الشواطئ المجانية بالمدينة، وبلغت نسبة الإشغال السياحي بالفنادق والمنتجعات السياحية التابعة للمدينة 80 %.

وأوضح أنه يجري تكثيف الجهود بالشواطئ لتوفير سبل الراحة للمصطافين وظهور المدينة بالمظهر اللائق، ورفع حالة الاستعداد القصوى على الشواطئ تحسبًا لحدوث أي طوارئ.

ومن جانبه قال اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، إنه يوجد إقبال سياحي على المدينة، وبلغت نسبة الإشغالات الفندقية 70%، حيث توافد للمدينة ألاف السائحين من مختلف الجنسيات، إضافة إلى السياحة الداخلية.