الولايات المتحدة تشكر الكويت على دعمها لعمليات الإجلاء من أفغانستان

أعربت الولايات المتحدة عن تقديرها للكويت لدعمها إجلاء امريكيين وأفغان من أفغانستان.



جاء ذلك في اتصال هاتفي ليلة أمس الخميس بين نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مع ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحسب بيان للبيت الأبيض.



ووفقا للبيان، أعربت هاريس عن تقديرها للصداقة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والكويت.



وأوضح البيان أن هاريس أعربت أيضا عن امتنانها الكبير للدور الحاسم الذي لعبته الكويت في دعم عمليات إجلاء الأمريكيين والمواطنين الأفغان المعرضين للخطر من أفغانستان.



وذكر البيان أن المسؤولين أكدا مجددا على العلاقة الثنائية القوية بين البلدين والتزما بالعمل بشكل وثيق أكبر لمعالجة التحديات الإقليمية.