المخرج أحمد شفيق يكشف تفاصيل حكاية 1% من زي القمر

كشف المخرج أحمد شفيق تفاصيل حكاية "1%" من الموسم الثاني لمسلسل "زي القمر" المقرر عرضها بدءا من الغد السبت على شاشة cbc، والتي يشارك في بطولتها صابرين، مدحت صالح، عفاف شعيب، وتأليف فداء الشندويلي.

وأعرب شفيق عن سعادته بخوضه تلك التجربة المكونة من 5 حلقات، خاصة أنها تناقش قضية جديدة لم تقدم من قبل عن الذين يعانون من ضعف الإبصار، والذي تصل نسبته إلى 1% فقط.

وقال شفيق في تصريحات خاصة لـ"الشروق" إنه العمل يسلط الضوء على تلك الفئة باعتبارها مهمشة وغير معترف بها في المجتمع، وبالتالي حقوقهم ضائعة، مشيرا إلى أنه يحاول من خلال المسلسل مساعدتهم وإنصافهم، فهم مثل فاقدين البصر تماما.

وأوضح: "المسلسل يحتوي على معلومات طبية كثيرة، خاصة الحلقة الأولى، حتى تصل معاناة تلك الشريحة بوضوح للجمهور، فقد استعنت بأطباء عيون أثناء تحضيره، وذهبت إلى جمعية الوفاء والأمل بمصر الجديدة، وقابلت مصابين بدرجات متفاوتة من مختلف الأعمار، معظمهم يمتهنون حرف كصناعة السجاد اليدوي والخياطة".

وحول الصعوبات التي واجتهته في العمل، أكد أن تقديم تلك الفكرة لم يكن سهلا إطلاقا؛ لأن البطلة والتي تلعب دورها الفنانة صابرين، ليست كفيفة تماما، وإنما ترى بنسبة ضعيفة جدا تكاد تكون منعدمة، وهو ما تطلب بحثا كثيرا وحرصا أثناء التصوير، كما أنه صور يوما واحدا في دار الوفاء والأمل وشاركت به بعض المصابات، وهو ما كان صعبا للغاية.

وعن رأيه في الاتجاه الحالي للمسلسلات ذات الحلقات المنفصلة المتصلة، قال إنها تتناول موضوعات جذابة بشكل سريع بعيد عن المط والتطويل، تجعل المشاهد مستمتع بها، فكل أسبوع حكاية مختلفة بأبطال جدد، إلى جانب أنها تقدم نماذج واقعية، وهو سبب رئيسي في نجاحها، كما أنها تتيح فرص عمل لأكبر عدد من المتواجدين في الوسط الفني.