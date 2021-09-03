 حسين لبيب: لن أوافق على شرط بن شرقي للتجديد .. وأشكر أوباما - بوابة الشروق
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حسين لبيب: لن أوافق على شرط بن شرقي للتجديد .. وأشكر أوباما

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 12:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 12:17 ص

تحدث الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن صفقة انتقال يوسف أوباما إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية : اتفقنا على رحيل يوسف أوباما للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية بشروط مالية معينة ولكن الأمور المالية لم يتم الاتفاق عليها في النهاية.

وأضاف : أشكر يوسف أوباما على احترامه لكل المحادثات خلال هذه الفترة، مؤكداً على التزامه الكامل بكل قرارات النادي وترحيبه ببقائه مع الفريق.

وتابع: هناك شرط واحد غير مقبول بالمرة يعطل إتمام تجديد عقد أشرف بن شرقي حتى الآن، لن اوافق عليه مهما حدث ونحن نسعى إلى مصلحة النادي دائما.


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