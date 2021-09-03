أول مشاهد الجزء الأخير من «لا كاسا دي بابل»: ابن برلين ينضم للعصابة

يستعد مئات الآلاف من متابعي المسلسل الإسباني الشهير "لا كاسا دي بابل"، أو البروفيسور، لمشاهدته غدا، حيث تطرح منصة نتفليكس المجلد الأول من الجزء الأخير للمسلسل غدا 3 سبتمبر، بينما من المقرر أن تعرض الجزء الثاني في 3 ديسمبر القادم.

وتوقفت أحداث الجزء الأخير عند وفاة "نيروبي" إحدى بطلات المسلسل المفضلات للجمهور، التي حزن الكثيرون من متابعي المسلسل لقتلها خلال الأحداث، وفي نفس الوقت إنقاذ حبيبة البروفيسور لشبونة، بينما واجه البروفيسور نفسه موقفا صعبا عندما وصلت إليه الشرطية الفاسدة ألثيا، واضطر لترك الخطة والفريق بأكمله محبوس داخل عملية السطو التي يبدو أنه ليس لها مفر، فما الذي سيفعله البروفيسور للخروج من هذا المأزق؟

عرضت نتفليكس أول 15 دقيقة من أحداث المسلسل كجزء من خطتها لتشويق الجمهور، لمتابعة الخمس حلقات الأولى التي ستعرض في الساعة 9 صباح غد الجمعة بتوقيت مصر، وفيما يلي نعرض أحداث الحلقة الأولى من المسلسل كما عرضت في فيديو الحلقة التشويقي.

تبدأ أحداث الحلقة الجديدة بظهور ابنا لبرلين، حيث نتعرف عليه لأول مرة في الأحداث، لأن برلين قطع علاقته به لعدم شعوره بتحمل مسئولية تربية طفل، بينما عاد للاتصال به بعدما كبر ليضمه للعصابة، ويكون ضمن عناصر خطة الهرب المستحيلة التي تواجهها العصابة حاليا.

وفي نفس الوقت تحكم ألثيا الشرطية السابقة، التي على وشك الولادة، قبضتها على البروفيسور، وتقوم بتقييده، طالبة أن يكشف لها عن جميع خطط العصابة للهروب، حتى تقوم بتسليمهم للشرطة مقابل إبراء ذمتها وعودتها لمجدها السابق، ولكن يرفض البروفيسور إخبارها بأي شيء، فتقوم بإطلاق النار على قدمه، مهددة بقتله كما تسبب في وفاة زوجها.

ولعدم استجابة البروفيسور في الرد على مكالمات لشبونة، التي بسبب إنقاذها يستوجب على العصابة ترك عملية إذابتهم للذهب المتبقي والخروج فورا للهرب، تقع خلافات وانقسامات بين أفراد العصابة، لتحديد من يعطي الأوامر بدلًا من البروفيسور، خاصة وسط غضبهم من إنقاذ لشبونة حبيبة البروفيسور التي غيرت مجرى خطة الهرب بأكملها.

وانتهى الجزء التشويقي للبروفيسور بجملة: "أصبحت خطتنا الآن ارتجالية، وهنا يتوفى الأشخاص".

هل سيموت أفراد جديدة من أفراد العصابة بعد وفاة نيروبي؟ وهل ستعود مجددا للظهور في أحداث المسلسل مثلما يظهر برلين؟ وكيف سيهرب البروفيسور من قبضة ألثيا بعد إصابته بطلق ناري؟ وهل ستسود الانقسامات بين أفراد العصابة ولن تستطع لشبونة السيطرة على الوضع؟ كل هذا الأسئلة لا زالت ليس لها إجابات، ومن المنتظر أن يجيب عليها الجزء الأول من المسلسل بعد طرحه على منصة نتفليكس غدا.