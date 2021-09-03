تايلاند تسجل 14 ألفا و653 إصابة جديدة بفيروس كورونا و271 وفاة

أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية، اليوم الجمعة، تسجيل 14 ألفا و653 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 271 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 12 ألفا و374 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى مليون و249 ألفا و140 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

ومن بين الحالات الجديدة تم تسجيل 14 ألفا و397 حالة إصابة بين عامة الناس، وتسجيل 256 إصابة بين نزلاء السجون.