كولونيا تستعيد ذاكرتها بعد غياب 12 عاما

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بعد نحو 12 عاما من انهيار أرشيف مدينة كولونيا غربي ألمانيا بسبب أخطاء في بناء شبكة سكك حديدية تحت الأرض، تم افتتاح مبنى جديد للوثائق التاريخية للمدينة اليوم الجمعة.

ووفقا للمدينة، فإن المؤسسة الجديدة هي أحدث أرشيف للبلديات في أوروبا، مع مساحة للوثائق على 50 كيلومترا من الأرفف.

وانهار الأرشيف السابق في عام 2009، بسبب الحسابات الخاطئة التي تمت أثناء بناء محطة مترو أنفاق جديدة في مكان قريب.

ولقي شخصان حتفهما ودفنت وثائق تاريخية عديدة تحت الأنقاض.

وتم استرداد نحو 95 % من الوثائق، ولكن لم يتم ترميم سوى 18 % منها حتى الآن، وفقا للتقديرات.

وقبل الافتتاح ، قالت العمدة هنرييت ريكور إنها سعيدة ومسرورة لأن ذاكرة " أقدم مدينة المانية بارزة " وجدت الآن مقراً جديداً لها .

وقالت إن المبنى الجديد فعال في استخدام الطاقة ومبتكر تقنيا، مع تسع مناطق مناخية مختلفة تتكيف مع المواد الأرشيفية الحساسة.

وبحسب المدينة فإن الأرشيف الجديد الذي لم يبن على الموقع الأصلي ولكن على بعد كيلومترين منه ، تكلف 90 مليون يورو / 106 ملايين دولار / .