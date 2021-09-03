 فتح باب القبول للالتحاق بتخصص البترول بمدرسة مطروح الصناعية - بوابة الشروق
الجمعة 3 سبتمبر 2021 8:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟

النتـائـج تصويت

فتح باب القبول للالتحاق بتخصص البترول بمدرسة مطروح الصناعية

أحمد سباق
نشر في: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 7:47 م | آخر تحديث: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 7:47 م

أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فتح باب القبول أمام للطلاب للالتحاق بقسم البترول بالمدرسة الثانوية الصناعية بنين.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تحدد مجموع ٢٣٠ درجة للالتحاق بقسم البترول بالمدرسة الثانوية الصناعية بنين هذا العام، موضحاً أن تقديم الطلبات بداية الأحد المقبل ٥ سبتمبر الجارى وحتي يوم الخميس ١٦ سبتمبر بمقر إدارة التعليم الصناعي بديوان عام تعليم مطروح.

وحددت مديرية التربية والتعليم بمطروح، عدة شروط لقبول الالتحاق بقسم البترول،أن يكون الطالب مصري الجنسية، أن يكون الطالب من أبناء مطروح الحاصلين علي الشهادتين الابتدائية والإعدادية من محافظة مطروح، وأن يكون الطالب حاصل علي مجموع درجات ٢٣٠ درجة بالشهادة الإعدادية، حضور الاختبار الالكتروني، حضور المقابلة الشخصية.

يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعا في الإعدادية والاختبار الالكتروني والمقابلة الشخصية.

وأضاف أن المستندات المطلوبة للتقديم من الطلاب صور طبق الأصل من شهادة الاعدادية، شهادة ميلاد الطالب وصورة شخصية، شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية المتخرج منها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك