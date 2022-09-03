قائد طائرة صغيرة يهدد بالاصطدام في متجر بولاية مسيسبي أمريكية

هدد قائد طائرة صغيرة بالاصطدام المتعمد بمتجر في مدينة توبيلو بولاية مسيسبي الأمريكية، اليوم السبت.

وأعلنت شرطة الولاية عن إخلاء المتجر بالإضافة إلى محل قريب، حيث انتشرت مقاطع فيديو على مواقع للتواصل الاجتماعي، أظهرت الطائرة الصغيرة وهي تحلق فوق المدينة.

وقالت الشرطة إنها تلقت إخطارا بالواقعة قرابة الخامسة صباحا (بالتوقيت المحلي) وإنها على اتصال بالطيار، وتمت مناشدة سكان المدينة بتجنب المنطقة المعنية وأعلن حاكم الولاية تيت ريفيز على تويتر عن قيام الشرطة وفرق طوارئ بمتابعة " الموقف الخطير" عن كثب".

وفي تطور لاحق، ذكرت الشرطة أن الطائرة كانت لا تزال تحلق في الجو بعد مضي نحو أربع ساعات لكن قائدها اتجه بها نحو الشمال.

ولا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كان الطيار لديه تصريح بالطيران وما كان يخطط له.