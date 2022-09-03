لاعب سموحة يوجه رسالة مؤثرة بعد العودة إلى الأهلي

عاد محمد شكري ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي سموحة إلى النادي الأهلي، من جديد عقب انتهاء إعارته في صفوف النادي السكندري بنهاية الموسم الجاري.

وحرص محمد شكري على توجيه رسالة إلى مسؤولي نادي سموحة والجماهير وزملائه اللاعبين في صفوف «الموج الأزرق»، عقب انتهاء الإعارة مع سموحة والعودة من جديد للنادي الأهلي.

وكتب محمد شكري عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «على مدار موسم ونصف قضيتها بين جدران نادى سموحة وبعد انتهاء فترة الإعارة أتوجه بالشكر لإدارة النادى والأجهزة الفنية وزملائي اللاعبين والعاملين بالنادى متمنيًا من الله أن يوفق النادي دائمًا في مسيرته الرياضية الناجحة».

ورشحت الكثير من التقارير في الفترة الماضية عودة محمد شكري من جديد لصفوف الأهلي من أجل تدعيم الجبهة اليسرى مع على معلول خاصة في ظل المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعب مع سموحة.