 بلينكن: تحديد سقف لأسعار النفط الروسي يحرم بوتين من إيرادات تمويل عمليته العسكرية بأوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلينكن: تحديد سقف لأسعار النفط الروسي يحرم بوتين من إيرادات تمويل عمليته العسكرية بأوكرانيا

أ ش أ
نشر في: السبت 3 سبتمبر 2022 - 9:55 ص | آخر تحديث: السبت 3 سبتمبر 2022 - 9:55 ص
أشاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بقرار مجموعة الدول الصناعية السبع لتحديد سقف أسعار للنفط الروسي، مشيرا إلى أن القرار يعد خطوة كبيرة نحو حرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الإيرادات لتمويل عمليته العسكرية "غير المبررة" في أوكرانيا مع خفض أسعار الطاقة العالمية.

وكتب بلينكن - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم السبت- أن "هذه الخطوة مهمة للغاية بالنسبة للبلدان التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة"، مؤكدا "مواصلة محاسبة روسيا على تدخلها العسكري في أوكرانيا".

وكان وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى قد اتفقوا أمس خلال قمة عبر الإنترنت، على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي "بصورة عاجلة"، داعين "ائتلافا واسعا" من الدول إلى الانضمام لهذا الإجراء لحرمان روسيا من جزء من مواردها من قطاع الطاقة.

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