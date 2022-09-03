جامعة الإسكندرية تستقبل وفد مؤسسة آل مكتوم الإماراتية لإجراء عمليات القلب للأطفال بالمجان

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وفد مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برئاسة الدكتور محمد منصور علي مدير المشروعات بالمؤسسة الإماراتية، وحملة نبضات برئاسة الدكتور عبيد الجاسم رئيس الحملة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووفد كلية الطب برئاسة الدكتور على عبد المحسن المكلف بتسيير أعمال عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية؛ للتنسيق لبدء إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمجان خلال شهر نوفمبر القادم.

وأكد رئيس الجامعة، خلال اللقاء، جاهزية وحدات القسطرة للأطفال بمستشفى سموحة الجامعي لإجراء عمليات الأطفال، مضيفا أن جامعة الإسكندرية داعمة لهذا الهدف الإنساني ومستعدة لاستقبال حالات الأطفال من أي محافظة من محافظات الجمهورية، وتوفير أجهزة طبية إضافية خلال فترة الحملة لخدمة أكبر عدد من المرضى.

وقدم وفد مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحملة نبضات، الشكر لرئيس جامعة الإسكندرية على دعم الحملة، موضحين أنهم قاموا أمس بزيارة مستشفى سموحة الجامعي والعيادات الخارجية وغرف العناية وجميعها على مستوى متميز جدا.

واقترح الوفد عقد مؤتمر بالتزامن مع الحملة لمدة يومين لمناقشة الجديد في تشوهات القلب للأطفال، ودعوة المختصين فى هذا المجال من كل دول العالم للمشاركة في أعمال المؤتمر للأطفال في اليوم الأول للحملة في مستشفى أمراض وجراحات القلب.

يذكر أن هذه الحملة ترعاها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، وقامت بتنفيذ حملات طبية بالعديد من الدول العربية والإفريقية، وتدعم العديد من المشروعات التنموية والخيرية والإنسانية الأخرى في مصر.