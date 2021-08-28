عمرو أديب: مينفش نشتغل في البلد وإحنا ماسكين سلك عريان

شدد الإعلامي عمرو أديب، على أن الجميع في مصر يريد تحقيق الاستقرار في كل القطاعات، مؤكدا أن أحدا لا يتمنى سقوط الدولة.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "الناس عاوزة تعيش وتتطور وتفتح مصانع ومفيش حد عاوز يجيب البلد الأرض".

وأضاف: "مينفش نشتغل في البلد وإحنا ماسكين سلك عريان.. الدولة اتتخذت إجراءات من شأنها مواجهة الأزمة".

وتابع: "هناك تراجع في أسعار بعض السلع وهناك زيادة في الدخل القومي، والحرب الروسية الأوكرانية بدأت تهدأ نوعا ما .. هذه أمور إيجابية لكن الأزمة لا تزال قائمة".