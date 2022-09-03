أكبر مجموعة لإنتاج الصلب في أوروبا توقف مصنعين في شمال ألمانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

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أغلقت أرسيلورميتال، أكبر مجموعة لإنتاج الصلب في أوروبا، مصنعي إنتاج في شمالي ألمانيا بسبب الارتفاع الحاد في اسعار الطاقة.

وأعلنت المجموعة اليوم الجمعة، أنه "اعتبارا من نهاية سبتمبر الجاري ستغلق المجموعة أحد أفران الصهر في موقع الصلب المسطح في بريمن حتى إشعار آخر".

وأضافت أنه "في مصنع الفولاذ الطويل في هامبورج، حيث تنتج المجموعة قضبان الأسلاك عالية الجودة، سيتم أيضا إغلاق مصنع الاختزال المباشر اعتبارا من الربع الرابع من هذا العام بسبب الوضع الحالي والتوقعات السلبية للأرباح".

وذكرت المجموعة أنه لذلك سيتم التوسع في نظام العمل لأوقات قصيرة المتبع حاليا في كلا المصنعين.

وقال البيان: "إن الارتفاع الباهظ في أسعار الطاقة له تأثير هائل على القدرة التنافسية لإنتاج الصلب".