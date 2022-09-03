شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاع سعر «الأوفر برايس»، على سيارات «إم جى» الصينية بمصر، وذلك بقيمة تصل لـ 150 ألف جنيه، وذلك كقيمة إضافية على الأسعار الرسمية لفئات السيارة المعلنة من التوكيل.

والأوفر برايس هو مبلغ تتم إضافته على سعر السيارة، ويقرره الموزعون مقابل تسليم السيارة فورا، بدلا من الانتظار لأشهر قبل الاستلام عند شراء السيارة من الوكيل بالسعر الرسمى. ورغم ارتفاع أسعار السيارات بشكل رسمى، فقد ارتفعت أيضا قيمة «الأوفر برايس» لدى المعارض على العديد من الطرازات.

وبداية من شهر مارس 2022، أصدر جهاز حماية المستهلك قرارا يلزم الموزعين والتجار بالبيع بالسعر الرسمى المُعلن من قبل الوكيل المحلى للسيارة فى السوق المصرية؛ حيث إن الموزعين والتجار غير مسموح لهم بتحديد سعر البيع، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة الأوفر برايس التى تفاقمت وقتها.

وكان أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد شدد خلال إصدار القرار على أن أى تاجر سيخالف الأسعار المحددة من قبل الوكيل سوف يتم فرض عقوبات بغرامة تصل لـ2 مليون جنيه.

فى الوقت نفسه، أعلنت شركة المنصور للسيارات وكيل «إم جى» العلامة الصينية فى مصر، عن زيادة أسعار جميع موديلات «MG 2022» بقيمة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه.

ورفعت شركة إم جى، أسعار «MG 5» بمقدار 10 آلاف جنيه، ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى 335 ألف جنيه مقابل 325 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الفئة الثانية 360 ألف جنيه بدلا من 350 ألف جنيه، والثالثة عند 380 ألفا مقابل 370 ألف جنيه.

ورفعت الشركة أيضا، أسعار «MG 6» بمقدار 10 آلاف جنيه، ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى 460 ألف جنيه مقابل 450 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الفئة الثانية 480 ألف جنيه بدلا من 470 ألف جنيه، والثالثة عند 485 ألفا مقابل 475 ألف جنيه.

وزادت أيضا، أسعار «MG RX5» بمقدار 20 ألف جنيه، ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى 540 ألف جنيه مقابل 520 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الفئة الثانية 570 ألف جنيه بدلا من 550 ألف جنيه.

ورفعت منصور، أسعار «MG ZS» بمقدار 10 آلاف جنيه، ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى 405 آلاف جنيه مقابل 395 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الفئة الثانية 420 ألف جنيه بدلا من 410 آلاف جنيه، والثالثة عند 435 ألف مقابل 425 ألف جنيه.

كما صعدت أيضا، أسعار «MG HS» بمقدار 20 ألف جنيه، ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى 610 آلاف جنيه مقابل 590 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الفئة الثانية 615 ألف جنيه بدلا من 595 ألف جنيه، والثالثة لـ620 ألف جنيه بدلا من 600 ألف جنيه.