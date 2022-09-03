اتحاد المستثمرين: قرارات الحكومة تدعم الصناع وترفع القدرة التنافسية للصادرات

قال الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال، إن القرارات الأخيرة، التى اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد المصرى، تدعم قطاع الصناعة وتسهم فى رفع القدرات التنافسية للمنتج المصرى، كما أنها تخفض تكلفة التصنيع.

وقال محرم هلال رئيس المجلس إن تصريحات وزير المالية ساهمت بطمأنة قطاع الصناع ومنظمات الأعمال، كما أنها كشفت عن جهود الحكومة لحماية الصناع والمستوردين.

وأضاف هلال أن تلك القرارات تساهم فى مواجهة القطاع للتحديات الكبيرة التى تواجهه، كما أنها تخدم مناخ الاستثمار وهو ما سيؤدى إلى جذب رءوس أموال جديدة إلى السوق.

ولفت هلال إلى أن تلك القرارات ستعمل أيضا على التخفيف من حدة الضغوط التى تواجهها الشركات، كما أنها ستؤدى إلى انخفاض تكاليف الإنتاج.

وأشاد هلال، بتيسرات الإفراج عن الواردات، ووقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات، وتقليل تكاليف السلع، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، فضلا عن تيسيرات السلع الغذائية والتوكيلات الملاحية.

وأكد هلال أن هذه القرارات سوف تنعكس بالايجاب على السوق والاقتصاد والاستثمار، كما أنها ستساهم وبشدة فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وطالب عدد كبير من الصناع والمستثمرين من البنك المركزى والحكومة بضرورة استكمال خطط الإصلاح والعمل على إعادة النظر فى قرار الاستيراد بنظام الاعتمادات المستندية لدفع عجلة التصنيع والإنتاج.

الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، قال إن هناك ضرورة لإعادة النظر فى قواعد الاستيراد بنظام الاعتمادات لأن التجربة أثبتت وجود مشاكل كبيرة لدى القطاع.

المهندس مجد المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد أن القطاع الصناعى ينتظر خلال المرحلة المقبلة إعادة النظر فى قرار الاستيراد بنظام الاعتمادات المستندية، والعودة للنظام القديم، خاصة فيما يتعلق باستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع غيار الماكينات التى تحتاجها المصانع.

وأضاف المنزلاوى، أن الكثير من المصانع تعانى من نقص المواد الخام ومستلزمات الانتاج وهو ما دفع بعضها لتخفيض العمل بالطاقة الانتاجية القصوى.

وقال المنزلاوى إن فتح الباب أمام المصانع لاستيراد ما تحتاجه من مواد خام ضرورى جدا حتى لا يتأثر القطاع التصديرى وتفقد الشركات بعض أسواقها التصديرية لعدم التزاماتها بالعقود المبرمة.