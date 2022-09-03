سلطات زابوروجيا: القوات الأوكرانية تقصف المحطة النووية بالمدفعية الثقيلة

أعلنت الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة زابوروجيا تعرض المحطة النووية لقصف من قبل القوات الأوكرانية باستخدام المدفعية الثقيلة.

وأفادت سلطات زابوروجيا ـ وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت ـ بسقوط قذيفة بين المفاعلين الثاني والثالث بينما سقطت 3 قذائف أخرى على بعد 400 متر شرقي محطة زابوروجيا، مؤكدة أن القصف أدى إلى قطع خط الكهرباء عن المحطة، والمحطة النووية تعمل حاليا على المولدات الاحتياطية.

وكانت سلطات مدينة إنيرجودار في مقاطعة زابوروجيا قد أفادت أمس الجمعة، بأن الجيش الروسي أسقط طائرة مسيرة أوكرانية محملة بالذخيرة بالقرب من المحطة النووية.

من جهته، أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 49 ألفا و50 جنديا منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم السبت.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة، خسرت روسيا أيضا 2034 دبابة و4403 من المركبات المدرعة و1134 من النظم المدفعية و293 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و235 طائرة و205 مروحيات و15 سفينة و3265 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 105 وحدات من المعدات الخاصة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.