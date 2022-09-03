البحرية الإيرانية تحتجز زورقين مُسيرين أمريكيين في البحر الأحمر

احتجزت البحرية الإيرانية، زورقين مسيرين تابعين للبحرية الأمريكية في المياه الدولية للبحر الأحمر، من الخميس وحتى صباح الجمعة.

فيما قال مصدر عسكري أمريكي مسؤول، إن الواقعة قد تشير إلى "تصعيد" ضد الولايات المتحدة.

وأشار المصدر العسكري الأمريكي إلى واقعة مماثلة، الثلاثاء الماضي، في مياه الخليج. وقال: "حقيقة أن هذا حدث بعد يومين من محاولتهم الفاشلة في الخليج يبدو أنه تصعيد".

وأوضح أن الأمر بدأ يوم الخميس عندما تم رصد سفينة تابعة للبحرية الإيرانية تخرج زورقين أمريكيين مسيرين (يتم التحكم فيهما آليا بدون طاقم على متنهما) من المياه "في محاولة لسرقتهما".

وتابع: "ثم تحركت الولايات المتحدة بسرعة بمدمرتين قريبتين وطائرة هليكوبتر وطالبت بإعادة الزورقين عبر الاتصالات اللاسلكية".

وأوضح أن الإيرانيين وافقوا على إعادة الزورقين لكنهم طلبوا الانتظار حتى ظهور ضوء نهار يوم الجمعة لأسباب تتعلق بالسلامة، وهو ما وافقت عليه الولايات المتحدة.

وأشار المصدر العسكري الأمريكي إلى أن التفاعلات غير الاحترافية عادة ما تكون مع بحرية الحرس الثوري، ولكنها نادرة مع البحرية الإيرانية العادية.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني مقطع فيديو يظهر إعادة الزورقين الأمريكيين إلى المياه مرة أخرى من على متن السفينة الحربية الإيرانية.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن البحرية الإيرانية احتجزت الزورقين أثناء قيامها بمهمة لمكافحة الإرهاب في البحر الأحمر.

وأضاف: "المدمرة جمران احتجزت زورقين يوم الخميس لمنع أي حادث محتمل... تم الإفراج عن الزورقين بعد تأمين ممرات ملاحية دولية وتوجيه تحذير للأسطول الأمريكي".