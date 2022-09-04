ولاية البنغال الغربية في الهند تسجل 193 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في ولاية البنغال الغربية بالهند، اليوم السبت، تسجيل 193 حالة جديدة بكورونا وحالتي وفاة بسبب الفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست" الهندية.

وجاء في نشرة للوزارة أن إجمالي الحالات في الولاية وصل إلى مليونين و107 آلاف و707 حالات وبلغ عدد حالات الوفاة 21 ألفا و 472 حالة، بينما انخفض عدد الحالات النشطة إلى 2268 بعد تسجيل تعافي 283 مريضا.

وأضافت النشرة أن 2 مليون و83 ألفا و967 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس حتى اليوم السبت في البنغال الغربية منذ تفشي المرض.