ميليشيات الحوثي تشن هجومًا واسعًا على مواقع الجيش اليمني في تعز

أفادت مصادر ميدانية يمنية، اليوم السبت، بأن ميليشيات الحوثي قامت بشن هجوم واسع على مواقع الجيش الوطني بالأسلحة الثقيلة في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.



وذكرت المصادر، وفقا لقناة "اليمن الإخبارية"، أن الحوثيين هاجموا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة مواقع الجيش والمقاومة في الجبهات الغربية بمحافظة تعز، مضيفة أن المواجهات لا زالت مستمرة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي غرب مدينة تعز.



وأوضحت أن المليشيات تستهدف بقذائف المدفعية الثقيلة كلا من (وادي حذران والصياحي ومحيط جبل الهان) غرب المحافظة، بالإضافة إلى أن المواجهات لا تزال قائمة والقصف مستمر في الربيعي والستين إلى الجبهة الغربية.