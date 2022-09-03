الإسعاف الليبي: هدوء كل محاور الاشتباكات جنوب غرب طرابلس

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أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، هدوء كل المحاور التي شهدت اشتباكات بمنطقة ورشفانة جنوب غرب طرابلس.

ووفق وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم السبت، أكد الجهاز إصابة 5 مدنيين بإصابات طفيفة جراء الاشتباكات في حصيلة مبدئية.

كما أعلن الجهاز عن فتح ممر آمن للعائلات العالقة بمنطقة الخلة ببلدية سواني بن ادم.

واستقبلت مصحة الفهد الطبية التخصصية عائلة مصابة نتيجة سقوط قذيفة على منزلهم جراء الاشتباكات المسلحة بمنطقة غوط أبوساق بورشفانة، معلنة حالة الطوارئ القصوى وطالبت جميع الطاقم الطبي بالتوجه إلى مقرها.

وقالت المصحة إن حالة أحد أفراد العائلة خطيرة بسبب إصابته البليغة وأن حالة باقي أفراد العائلة مستقرة.