ريابكوف: واشنطن قريبة من أن تصبح طرفا في النزاع مع روسيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن ازدياد مشاركة الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا عسكريا وماديا يزيد من تصعيد الأزمة ويمثل اتجاه خطير، مشيرا إلى أن واشنطن أصبحت قريبة من أن تصبح طرفا في النزاع مع موسكو.



وقال ريابكوف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، "لسوء الحظ، نحن مضطرون لأن نشير بقلق إلى أن درجة مشاركة الجانب الأمريكي في الوضع حول أوكرانيا، ودرجة انغماس واشنطن، بما في ذلك الدعم المادي، والدعم العسكري لنظام كييف، آخذة في الازدياد ويعتبر هذا الاتجاه خطير".



وأضاف أن روسيا حذرت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا من العواقب التي قد تحدث عندما تقوم واشنطن بضخ الأسلحة والانخراط في أشكال أخرى من الدعم المباشر لكييف، حيث أنها من خلال ذلك تضع نفسها في موقف قريب مما يمكن تسميته طرفا في النزاع وهو الخط الرفيع الذي يفصل الولايات المتحدة عن أن تصبح طرفا في النزاع.



وأكد نائب وزير الخارجية أن روسيا في وضع يمكنها حماية مصالحها بشكل كامل وضمانها بالطريقة الأكثر موثوقية، تماما كما سيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بشكل كامل، مشددا على أن عواقب ما يحدث ستكون وخيمة.



وقال ريابكوف "نحذر الولايات المتحدة من الخطوات الاستفزازية، بما في ذلك توفير المزيد من المنظومات التي مداها أبعد وأكثر تدميرا، فهذا طريق اللاعودة. وستكون عواقب ما يحدث خطيرة، وستقع المسؤولية عن ذلك بالكامل على الدوائر الحاكمة في واشنطن".